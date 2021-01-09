У Росії ексбоксер бив сина заради "любові до спорту". Фото наслідків

У Нижньому Новгороді 36-річний колишній боксер серйозно травмував п'ятирічного сина, намагаючись зробити з нього спортсмена.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, результатами примусової спортотерапіі для хлопчика стали перелом стегна, тріщина в руці й інші травми.

Сам спортсмен версію з насильством заперечував. За словами чоловіка, його дитина впала на прогулянці й отримала тріщину руки, а стегно зламала, коли стрибала. Мати хлопчика Марина Антошкiна відмовилася вірити виправданням чоловіка і заявила на нього в поліцію.

Після того, як місцева прокуратура почала перевірку, ексбоксер утік, і на момент публікації новини перебуває у розшуку.

"Встановлено, що батько 5-річного хлопчика впродовж тривалого часу жорстоко поводився з ним, внаслiдок чого дитина отримала травми", – йдеться в повідомленні пресслужби нижньоновгородської прокуратури.

Розглядається питання про порушення кримінальної справи за ст.156 КК РФ (неналежне виконання обов'язків із виховання неповнолітнього батьком, яке пов'язане з жорстоким поводженням із неповнолітнім).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Петербурзі боксер убив педофіла за напад на сина. Спортсмена було засуджено до 2,5 років колонії за вбивство.