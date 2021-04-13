Тайсон Ф'юрі зробив "нищівне зiзнання" про бій із Кличком

Чемпіон WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) заявив, що в бою проти Володимира Кличка він просто знищив українця.

За словами британця саме він допоміг стати Джошуа суперзіркою.

"Ентоні зробив кар'єру тільки через мене. Я зняв із нього пояси Кличка, потім у мене виникли проблеми, й інші хлопці підібрали їх. Чарльз Мартін ніколи б не отримав титул чемпіона світу для Ей Джея. У нього не вийшло б виграти без мене. Я знищив Кличка морально, фізично і духовно і забрав усi його пояси. Потім усі вони були зняті з мене, і інші боксери підняли їх. Я допоміг їм усім стати чемпіонами світу", – цитує Ф'юрі boxingscene.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Кличко – Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015 року. Український чемпіон світу за версіями WBA / WBO / IBF / IBO Володимир Кличко сенсаційно програв за очками – 112:115, 112:115, 111:116.

Пізніше Ф'юрі розкрив секрет перемоги над Володимиром Кличком.

Нагадаємо, що після відмови Ф'юрі зустрітися з обов'язковим претендентом за титул IBF (цей титул із 22 квітня 2006 року до бою з Ф'юрі належав Володимиру Кличку) з обов'язковим претендентом українцем В'ячеславом Глазковим, був призначений бій за пояс чемпіона IBF між ним і 4-м номером рейтингу, Чарльзом Мартіном. Через травму Глазков не зміг продовжити бій, і перемогу було присуджено американцеві.

10 квітня 2016 року Джошуа нокаутував Мартіна і став чемпіоном світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) у суперважкій вазі.