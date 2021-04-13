Тайсон Фьюри сделал "уничтожительное признание" про бой с Кличко

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что в бою против Владимира Кличко он просто уничтожил украинца.

По словам британца именно он помог стать Джошуа суперзвездой.

"Энтони сделал карьеру только из-за меня. Я снял с него пояса Кличко, потом у меня возникли проблемы, и другие ребята подобрали их. Чарльз Мартин никогда бы не получил титул чемпиона мира для Эй Джея. У него не получилось бы выиграть без меня. Я уничтожил Кличко морально, физически и духовно и забрал все его пояса. Потом все они были сняты с меня, и другие боксеры подняли их. Я помог им всем стать чемпионами мира", – цитирует Фьюри boxingscene.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Кличко – Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года. Украинский чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Владимир Кличко сенсационно проиграл по очкам — 112:115, 112:115, 111:116.

Позже Фьюри раскрыл секрет победы над Владимиром Кличко.

Напомним, что после отказа Фьюри встретиться с обязательным претендентом за титул IBF (этот титул c 22 апреля 2006 года до боя с Фьюри принадлежал Владимиру Кличко) с обязательным претендентом украинцем Вячеславом Глазковым, был назначен бой за пояс чемпиона IBF между ним и 4-м номером рейтинга, Чарльзом Мартином. Из-за травмы Глазков не смог продолжить бой и победа была присуждена американцу.

10 апреля 2016 года Джошуа нокаутировал Мартина и стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.