Син легендарного Кості Цзю здобув яскраву перемогу, змусивши суперника здатися. Відео

Австралійсько-російський боксер Тім Цзю (18-0, 14 КО) здобув яскраву перемогу над ірландцем Деннісом Хоганом (28-4-1, 7 КО) на вечорі боксу Steel City Showdown у Ньюкаслі (Новий Південний Уельс, Австралія).

Бій для сина колишнього абсолютного чемпіона світу в першій напівсередній вазі Кості Цзю розпочався не найкращим чином – він отримав розсічення після зіткнення головами. Суперник не давав влучити по собі, вдало маневруючи в рингу. По-справжньому Тім включився в третьому раунді, коли завдав Хогану кілька потужних ударів по обличчю та корпусу. Ірландець зумів протриматися до гонгу.

Четверта трихвилинка пройшла в тому ж ключі – Цзю діяв все агресивніше та створював реальні проблеми своєму супернику, але той знову втримався на ногах. Кульмінація сталася в п'ятому раунді, коли Хоган пропустив потужний аперкот та опинився в нокдауні. Він зумів прийти до тями, але Тім на цьому не зупинився і продовжив добивати ірландця, змусивши його кут викинути на ринг рушник і здатися.

Завдяки цій перемозі Цзю захистив пояс WBO Global у першій середній вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому поєдинку він у першому раунді нокаутував боксера з Нової Зеландії Боуїна Моргана.