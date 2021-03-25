Росіянин Ковальов про поразку Ломаченка від Лопеса: було видно з його поведінки

Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) легковажно сприйняв поєдинок проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО), що і стало причиною його поразки.

Таку думку в інтерв'ю YouTube-каналу PRO-бокс з Вадимом Грініхом озвучив російський напівважковаговик Сергій Ковальов (34-4-1, 24 КО). Водночас він висловив упевненість в тому, що Василь без проблем би виграв у матчі-реванші.

"Я впевнений, що Вася його просто недооцінив. Це моя думка. Це було видно з його поведінки і вчинків до бою. Він поставився несерйозно до Лопеса. Я вже був у такій тарілці, тому знаю, що це таке. Лопес не дасть реванш. Він розуміє, що вирвав пояси і увійшов в історію. А Вася переосмислить і порве його просто, якщо поставиться до бою серйозно", – сказав Ковальов.

Нагадаємо, Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ назвали суперника і дату наступного бою Василя Ломаченка, який заплановано на літо нинішнього року.