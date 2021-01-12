Повєткін – про реванш із Уайтом: хочеться ще раз його покласти, щоб поменше балакав

Росіянин Олександр Повєткін заявив, що хоче провести другий бій проти Ділліана Уайта і ще раз відправити його на канвас, щоб покарати за треш-ток.

В інтерв'ю виданню News.ru боксер з РФ заявив, що у нього вийшов дуже хороший нокаутуючий удар в поєдинку проти британця. За словами Олександра, Уайт, який сказав, що просто впав у тій ситуації, може просто не пам'ятати цей момент.

"Дуже добре зайшов! Конкретно! Говорити можна все що завгодно, але всі все бачили. Можливо, він просто не пам'ятає цього удару і нокауту, тому й каже, що його не було. Для нього його дійсно не було. Звичайно, я хотів би реванш із Уайтом. Тому що він дуже багато говорить. Хочеться ще раз його покласти, щоб поменше балакав. А потім вже постараюся вийти на бій за титул чемпіона світу", – розповів Повєткін.

Росіянин додав, що через коронавірус у нього були пошкоджені легені, але зараз він вже відновив бігову роботу та повернувся до тренувань. Точна дата його реваншу з Ділліаном поки невідома. Раніше другий поєдинок двічі переносили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нокаут Повєткіна в бою з Уайтом був визнаний найкращим у 2020 році.