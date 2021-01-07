Названо найкращий нокаут 2020 року в боксі

Потужний удар росіянина Олександра Повєткіна, який призвів до дострокового завершення його поєдинку проти Ділліан Уайта, був названий найкращим нокаутом 2020 року за версією Boxing Scene.

Як повідомляється на офіційному сайті видання, таке рішення було прийнято, виходячи з неймовірного сценарію, за яким розвивався бій. Боксер з РФ двічі опинявся на канвасі і програвав за очками, але на початку п'ятого раунду вирубив суперника потужним ударом з лівої.

Несподіваний нокаут у виконанні Повєткіна перервав серію Уайта з 11 перемог поспіль і відібрав у нього титул обов'язкового претендента на поєдинок проти чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реванш між росіянином та американцем мав відбутися 21 листопада 2020 року, але через коронавірус в Олександра був перенесений на 21 січня 2021 року. Уайт заявив, що не вірить у хворобу Повєткіна, й озвучив свою версію подій.

Пізніше промоутер Повєткіна Андрій Рябинський розповів, що бій не відбудеться в січні через те, як COVID-19 вплинув на загальний стан здоров'я боксера з РФ.