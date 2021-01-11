Ми спробуємо зробити Усика щасливим, – промоутер про бій Джошуа – Ф'юрі

Промоутер з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, як він і його підопічний Ентоні Джошуа будуть діяти, щоб домогтися проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі проти Тайсона Ф'юрі.

Спочатку британець збирається звернутися до Світової організації боксерську організацію (WBO) і попросити її керівництво проігнорувати статус обов'язкового претендента, яким вже довгий час володіє українець Олександр Усик. У разі невдачі промоутер намагатиметься особисто домовитися з нашим співвітчизником.

"Контракт Усика з Matchroom Boxing? Якщо ми зробимо бій українця з Джошуа, то він буде відновлений. Ми збираємося звернутися до WBO і попросити організувати бій за титул абсолютного чемпіона світу. Якщо вони відмовляться, то ми підемо до Олександра і спробуємо ощасливити його, щоб провести поєдинок. Проблема в тому, що в ситуаціях, коли мова йде про бій калібру Джошуа – Ф'юрі, кожен хоче отримати свій шматок пирога, а жадібність переходить всі межі. Ми не збираємося ставати заручниками цієї ситуації, і якщо ми втратимо один пояс, то, швидше за все, відмовимося від усіх відразу і скажемо: "Це справжній бокс"", – цитує слова Хірна видання BoxingNews24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джошуа готовий віддати чемпіонський пояс Усику, щоб побитися з Ф'юрі.