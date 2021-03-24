Майк Тайсон оголосив дату третього бою з Холіфілдом

Легендарний Майк Тайсон заявив, що його третій поєдинок проти співвітчизника Евандера Холіфілда відбудеться 29 травня.

Як повідомляє видання BadLeftHook, про це колишній чемпіон світу у важкій вазі оголосив під час прямого ефіру на сторінці HauteLiving в Instagram.

"Я хочу, щоб усі знали про те, що мій третій бій проти Холіфілда відбудеться. Нам залишилося узгодити дрібні деталі угоди. Евандер – скромний хлопець, який вірить у бога, як і я. Я виграю бій 29 травня", – сказав Тайсон.

Відзначимо, що зовсім нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Залізний Майк" відмовився від гонорару на суму 25 мільйонів доларів за поєдинок із Холіфілдом. У команді Евандера заявили, що запити американця є занадто завищеними.

Нагадаємо, що два попередніх протистояння між боксерами відбулися в 1996 і 1997 роках. Спочатку Холіфілд нокаутував суперника в 11-му раунді, а потім відбувся скандальний реванш, в якому Тайсон відкусив суперникові частину вуха та був дискваліфікований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2020 року "Залізний Майк" повернувся на ринг, зустрівшись з іншим легендарним боксером Роєм Джонсом-молодшим.