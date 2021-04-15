Майк Тайсон одним ударом нокаутував рестлера, що напав на нього з битою. Відео

Легендарний американський боксер Майк Тайсон відзначився брутальним нокаутом на турнірі з рестлінгу All Elite Wrestling.

54-річного Тайсона було запрошено як "охоронця" бійців. Під час бою у Майка виник конфлікт зі знаменитим ексчемпіоном Кешем Вiллером.

Незважаючи на те, що у Вiллера була бита, Тайсону вдалося вирубати опонента з одного удару, вкотре продемонструвавши, в якій приголомшливій формі він перебуває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді Тайсон відновив кар'єру через 15 років після свого останнього бою, щоб зустрітися з 52-річним Роєм Джонсом-молодшим. Восьмираундовий виставковий поєдинок завершився внічию, після чого боксери оголосили про підготовку до реваншу.

Нещодавно Залізний Майк заявив, що його третій поєдинок проти співвітчизника Евандера Холіфілда відбудеться 29 травня.