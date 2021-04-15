Майк Тайсон одним ударом нокаутировал рестлера, напавшего на него с битой. Видео

Легендарный американский боксер Майк Тайсон отметился брутальным нокаутом на турнире по рестлингу All Elite Wrestling.

54-летний Тайсон был приглашен в качестве "охранника" бойцов. Во время боя у Майка возник конфликт со знаменитым экс-чемпионом Кэшем Уиллером.

Несмотря на то, что у Уиллера была бита, Тайсону удалось вырубить оппонента с одного удара, в очередной раз продемонстрировав, в какой потрясающей форме он находится.

Как сообщал OBOZREVATEL, В ноябре Тайсон возобновил карьеру через 15 лет после своего последнего боя, чтобы встретиться с 52-летним Роем Джонсом-младшим. Восьмираундовый выставочный поединок завершился вничью, после чего боксеры объявили о подготовке к реваншу.

Недавно Железный Майк заявил, что его третий поединок против соотечественника Эвандера Холифилда состоится 29 мая.