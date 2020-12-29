Лопес посварився з поліцейським, який вимагав провести реванш із Ломаченком. Відео

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес посперечався з поліцейським під час одного з вечорів боксу після того, як він сказав йому провести реванш із Василем Ломаченком.

На YouTube-каналі JR Fights з'явився ролик, на якому видно, як американець спілкувався з журналістами і в якийсь момент почув, що до нього хтось звернувся. Один з копів, які працювали на заході сказав, що хоче побачити повторний поєдинок між боксерами.

Лопес був вкрай незадоволений цим фактом і не зміг стримати емоції. Він заявив, що готовий битися з будь-яким суперником.

Нагадаємо, що Ломаченко сенсаційно програв бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі одноголосним рішенням суддів. Після поєдинку Теофімо сказав, що не дасть реванш Василю, оскільки той сам вилучив цей пункт з їхнього контракту. У своєму першому інтерв'ю після поразки українець пояснив, чому в угоді не було цієї опції, і розповів, скільки ще разів їм із Лопесом потрібно вийти на ринг, щоб виявити найсильнішого боксера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко заявив, що якщо Теофімо вважає себе "справжнім" чемпіоном, то він повинен довести це.