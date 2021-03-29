Лопес подякував Ломаченку і відразу ж його послав

Американський абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) подякував українцю Василю Ломаченку (14-2, 10 КО) за отриманий досвід під час підготовки до бою з ним і в самому поєдинку.

Про це боксер із США заявив в інтерв'ю TMZSports. При цьому він обматюкав свого колишнього суперника.

"Звичайно, я багато чому навчився в Ломаченка. Я дістаю щось корисне з кожного бою, але у Ломаченка навчився багато чому. Ми робили певні речі в тренувальному таборі перед поєдинком, я вже знав, що буду робити. Але дійсно я багато взяв у нього. Тож спасибі, Ломо. Пішов ти нах**, але спасибі", – сказав Лопес.

Нагадаємо, Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка одностайним рішенням суддів у поєдинку, який відбувся 17 жовтня минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арума назвав наступного суперника Василя Ломаченка і дату бою.