Лопес назвав нову причину відмови від реваншу з Ломаченком

Михайло Морозов Бокс 12:04, 8.04.2021 Оновлено: 12:07, 8.04.2021

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) підтвердив, що свій наступний бій проведе проти австралійця Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО), який є обов'язковим претендентом на його пояс IBF.

За словами американця, його суперник наполіг на своєму статусі, відмовившись чекати на свій титульний шанс заради реваншу Теофімо з Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) чи іншого протистояння. Він вважає, що його поєдинок проти австралійця закінчиться достроково.

"Мій наступний суперник – Джордж Камбосос. І на це є вагома причина – він стоїть на моєму шляху як обов'язковий претендент. Я зроблю все, щоб його нокаутувати. Ми подивимося, як будуть розвиватися події в цьому поєдинку, але я не думаю, що він триватиме більше шести раундів. Проте, хочу віддати належне супернику. Побачимо, як все буде в ніч бою", – розповів Лопес в інтерв'ю на YouTube-каналі NEXGEN Sports.

За словами Теофімо, їхній поєдинок із Камбососом має відбутися 5 червня в Маямі. Раніше американець залишив промоутерську компанію Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка.

Нагадаємо, що Василь сенсаційно програв Лопесу в чемпіонському бою, який відбувся 17 жовтня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець заявив, що Теофімо і його батько бояться давати йому реванш, оскільки "знають, що швидко втратять те, що було завойовано випадково".

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Глава військового комітету НАТО приїхав до Хомчака та Зеленського обговорити ескалацію на Донбасі

Україні прийшов час переступити червону лінію Путіна

У Дубаї за голу фотосесію заарештували 12 українок. Розповідаємо, хто вони

Російський пропагандист заявив, що РФ доведеться окупувати Україну, якщо вона вступить у НАТО. Відео

ЗСУ показали кадри знищення поста найманців "ДНР". Відео