Лопес назвав нову причину відмови від реваншу з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) підтвердив, що свій наступний бій проведе проти австралійця Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО), який є обов'язковим претендентом на його пояс IBF.

За словами американця, його суперник наполіг на своєму статусі, відмовившись чекати на свій титульний шанс заради реваншу Теофімо з Василем Ломаченком (14-2, 10 КО) чи іншого протистояння. Він вважає, що його поєдинок проти австралійця закінчиться достроково.

"Мій наступний суперник – Джордж Камбосос. І на це є вагома причина – він стоїть на моєму шляху як обов'язковий претендент. Я зроблю все, щоб його нокаутувати. Ми подивимося, як будуть розвиватися події в цьому поєдинку, але я не думаю, що він триватиме більше шести раундів. Проте, хочу віддати належне супернику. Побачимо, як все буде в ніч бою", – розповів Лопес в інтерв'ю на YouTube-каналі NEXGEN Sports.

За словами Теофімо, їхній поєдинок із Камбососом має відбутися 5 червня в Маямі. Раніше американець залишив промоутерську компанію Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка.

Нагадаємо, що Василь сенсаційно програв Лопесу в чемпіонському бою, який відбувся 17 жовтня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець заявив, що Теофімо і його батько бояться давати йому реванш, оскільки "знають, що швидко втратять те, що було завойовано випадково".