Лопес назвал новую причину отказа от реванша с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) подтвердил, что свой следующий бой проведет против австралийца Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО), который является обязательным претендентом на его пояс IBF.

По словам американца, его соперник настоял на своем статусе, отказавшись ждать своего титульного шанса ради реванша Теофимо с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) или другого противостояния. Он считает, что его поединок против австралийца закончится досрочно.

"Мой следующий соперник – Джордж Камбосос. И на это есть веская причина – он стоит на моем пути как обязательный претендент. Я сделаю все, чтобы его нокаутировать. Мы посмотрим, как будут развиваться события в этом поединке, но я не думаю, что он продлится больше шести раундов. Тем не менее, хочу отдать должное сопернику. Увидим, как все будет в ночь боя", – рассказал Лопес в интервью на YouTube-канале NEXGEN Sports.

По словам Теофимо, их поединок с Камбососом должен состояться 5 июня в Майами. Ранее американец покинул промоутерскую компанию Top Rank, которая представляет интересы Ломаченко.

Напомним, что Василий сенсационно проиграл Лопесу в чемпионском бою, который состоялся 17 октября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец заявил, что Теофимо и его отец боятся давать ему реванш, поскольку "знают, что быстро потеряют то, что было завоевано случайно".