Ломаченко: я сподіваюся на реванш із Лопесом, але розумію, що це нереально

Українець Василь Ломаченко висловився про свої плани після сенсаційної поразки від Теофімо Лопеса, зізнавшись, що не вірить у негайний реванш проти американця.

В інтерв'ю на YouTube-каналі SNOWQUEENLA наш співвітчизник розповів, що дата і ім'я його наступного суперника мають стати відомими після новорічних свят. Василь також зробив акцент на тому, що не планує опускатися у ваговій категорії

"Плани зрозумілі. Я сподіваюся, звичайно, я хотів би все-таки сподіватися на реванш. Але я теж розумію, що сьогодні це нереально. Зараз свята попереду, зараз ніхто нічого не говорить. Ніхто не говорить про те, коли буде дата, хто суперник. Поки нічого не зрозуміло, крім одного – я залишаюся в легкому дивізіоні", – заявив Ломаченко.

Нагадаємо, що в контракт на бій Ломаченка і Лопеса не входила опція реваншу. У своєму першому інтерв'ю після поразки Василь пояснив, чому її не було в угоді на поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наш співвітчизник назвав ім'я суперника, з яким хотів би зустрітися в найближчому майбутньому.