Легендарний тренер пояснив, чому перестав працювати з Усиком

Легендарний американський тренер Джеймс Алі Башир заявив, що причиною припинення співпраці з Олександром Усиком стало те, що на його думки впливали ще кілька людей.

Він розповів, що наш співвітчизник слухав тих, хто не мав великого досвіду в боксі, але все одно намагався нав'язати свою думку. Американець також зазначив, що така проблема є не тільки в Олександра, але й в інших боксерів.

"Не можна тренувати бійця, коли він слухає ще двох-трьох людей одночасно. Я тренував його в залі, але потім він проводив вечір з іншими людьми з табору. Вони мали доступ до його вух. У всіх цих людей, яких він слухає, разом немає навіть 20 років досвіду в боксі, але вони говорять йому, що і як необхідно робити. У більшості випадків боксери прислухаються, не тільки Олександр Усик, а й інші. Вони слухають людей, не причетних до боксу, у яких немає досвіду ні в рингу, ні за його межами. У мене є досвід і там, і там. Я роблю це 51 рік свого життя. Якщо ти приймаєш те, чого я тебе навчаю, то можеш рухатися вперед", – цитує слова Башира видання XSPORT.

Нагадаємо, що, крім Усика, Джеймс тренував легендарного українця Володимира Кличка і зараз працює з іншим нашим співвітчизником Владиславом Сіренком. Олександр оголосив про розставання з наставником у 2017 році після п'яти років співпраці. Американець допоміг йому стати чемпіоном світу в крузервейті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа готовий віддати Усику чемпіонський пояс.