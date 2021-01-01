Дружина Усика знялася в розкішній фотосесії

Дружина непереможного українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) знялася в розкішній фотосесії в брендовому одягу будинку французької моди Dior.

На знімках 33-річна дружина эксабсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі позує в бежевій моделі тренча – дощового плащу з погонами і відкладним коміром, манжетами, кокеткою, поясом і розрізом ззаду.

На задньому плані красується дорога іномарка, яка і до цього з'являлась в фотосесіях дівчини.

Нагадаємо, що Олександр і Катя вчилися в Сімферополі в паралельному класі. У 2009 році пара одружилася. У родині троє дітей. Лізі виповнилося 10 років, Кирилу – сім, Михайлу – п'ять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі знайшли відверті фото молодої дружини Усика.