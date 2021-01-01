Чемпіон світу з боксу захистив титул ефектним нокаутом. Відео

Максим Іншаков Бокс 12:34, 1.01.2021

Чемпіон світу WBO в найлегшій вазі Кадзуто Іока (26-2, 15 КО) впевнено провів другий захист свого титулу.

На вечорі боксу в Токіо 31-річний уродженець Осаки переміг технічним нокаутом співвітчизника Косеі Танаку (15-1, 9 КО).

Зустріч пройшла під диктовку чинного чемпіона. Йока впевнено діяв джебом і вже в 5-му раунді відправив опонента в нокдаун. Побиття тривало й в наступній трихвилинці. Танака зміг протриматися до 8-го раунду, коли пропустив лівий бічний і "поплив". Рефері моментально зупинив зустріч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японський боєць змішаних єдиноборств ( ММА ) Хідео Токоро після невдалого прийому встромився головою в ринг. Відео стало справжнім хітом в інтернеті.

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