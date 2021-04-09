Бій Усик – Джойс буде найгіршим серед тих, які бачила публіка, – батько Ф'юрі

Батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі вважає, що поєдинок за тимчасовий пояс WBO між Олександром Усиком і Джо Джойсом вийде дуже нудним.

На думку Джона, український боксер буде тікати від суперника протягом усіх 12 раундів і не зможе гідно відповісти британцеві. Він вважає Джойса одним із найкращих супертяжів у світі.

"Бій Усик – Джойс, швидше за все, буде найгіршим серед тих, які коли-небудь бачила публіка. Як може людина, яка раніше виступала в крузервейті, перемогти такого танка, як Джо? Яким чином, крім біганини по рингу і викиданню джебів, Олександр намагатиметься його перемогти? У чому сенс битися з Джойсом, якщо Усик буде бігати по рингу, як кролик, і викликати жахливу нудьгу у глядачів? Джо доставить проблеми будь-кому, навіть Тайсону. Якби у мого сина не було такої техніки і рухливості, ми б уникали бою з Джойсом. Я вважаю його одним з найкращих супертяжів світу", – поділився своєю думкою Джон Ф'юрі в інтерв'ю на YouTube-каналі Boxing Social.

Нагадаємо, що дата та місце проведення бою між українцем і британцем ще не затверджені. Сторони ще не дійшли згоди в питанні гонорарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній суперник Усика Майкл Хантер заявив, що ніхто з топових супертяжів не поважатиме нашого співвітчизника.