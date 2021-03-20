Бетербієв технічним нокаутом захистив два чемпіонські титули

Російський боксер напівважкої ваги Артур Бетербієв (16-0, 15 КО) переміг німця Адама Дайнеса (19-1-1, 10 KO) і захистив титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Міжнародної федерації боксу (IBF).

Поєдинок в Москві завершився технічним нокаутом в 10-му раунді.

Уже в кінці 1-го раунду німецький боксер пропустив потужний удар у верхню частину голови, потрапивши в нокдаун.

Така невдача ніяк не вплинула на Дайнеса. 30-річний уродженець Омської області, який переїхав в дитинстві в Німеччину, впевнено вів поєдинок, намагаючись контратакувати. В 4-му раунді Дайнес поміняв тактику і перестав рухатися. Бетербієв кілька разів затискав суперника в кут, працюючи і в голову і по корпусу.

Перевага російського бійця ставала все більш очевидниою і його опоненту все частіше доводилося йти в глухий захист, лише зрідка викидаючи удари.

У 5-му раунді боксери організували справжню рубку. Дайнес дуже багато пропускав в голову, але не тільки не падав, а й відповідав за найменшої нагоди.

Бетербієв починаючи з 7-ї трихвилинки став частіше бити по корпусу, але його суперник витримував пресинг, демонструючи дива стійкості. Іноді Адаму вдавалося навіть відповідати лівими боковими.

У кінцівці бою росіянин став бити комбінаціями, але ніяк не міг звалити боксера з Німеччини. У 10-му раунді Дайнес пропустив зустрічний прямий, впав в нокдаун, встиг піднятися, але секундант в цей момент викинув рушник.

Останній свій бій Бетербієв провів в жовтні 2019 року, нокаутувавши українця Олександра Гвоздика, і ставши об'єднаним чемпіоном світу. Після бою харків'янин сенсаційно оголосив про завершення кар'єри.