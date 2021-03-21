Берінчика на бій вивезли на каталці в гіпсі. Відео

Український чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берiнчик (14-0, 8 КО) на бій проти чилійця Хосе Санчес (18 – 1, 7 КО) з'явився в образі пацієнта.

32-річного українця, у якого в гіпсі була рука і нога, вивезли на ринг сексапільні медсестри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис відрізняється незвичайними перфомансами перед своїми боями.

Наприклад, перед своїм крайнім боєм проти румуна Віорела Сіміона (22-3, 9 КО) вийшов в образі Супермена, а на зустріч з Ектором Сарм'єнто з'явився в образі Халка. З мексиканцем Патріціо Лопесом Морено Дениса вивезли на бій в образі героя Ентоні Хопкінса з голлівудського трилера "Мовчання ягнят" – Ганнібала Лектера. У квітні позаминулого року Беринчик вийшов у образі відвідувача лазні.

У квітні 2018-го перед першим титульним боєм у професійній кар'єрі українець з'явився в костюмі ведмедя.

У червні на бій з Хосе Прієто українець під козацький марш виїхав на ринг київського Палацу спорту на коні, а на свій бій проти іспанця Ісмаеля Гарсію в Києві вийшов в образі каторжанина.

На бій з філіппінцем Росекі Кристобалем Денис вийшов в образі комп'ютерного героя СуперМаріо.

Раніше він виїжджав в ринг на мотоциклі і разом з Олександром Усиком влаштовував козацьке шоу.