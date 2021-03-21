Берiнчик нокаутом захистив чемпіонський титул. Відео

Український чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берiнчик (15-0, 9 КО) ефектно захистив свій титул.

Бій проти чилійця Хосе Санчес (18-2, 7 КО) завершився достроково.

Після невеликої розвідки в першій трихвилинці, наш співвітчизник почав захоплювати центр рингу. Раз по раз українець проводив гострі атаки, змушуючи опонента працювати по повній в захисті.

Розв'язка наступила в дебюті 3-го раунду, коли 32-річний уродженець Краснодону затиснув чилійського спортсмена в кут і почав бити. Суддя Юрій Копцев не став чекати серйозних травм Санчеса і достроково зупинив зустріч.

Відзначимо, що на цей бій Денис з'явився в образі пацієнта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свiй попереднiй захист пояса українець провів у жовтні 2020-го, перемігши румуна Віорела Сіміона (22-3, 9 КО).

До цього український боксер бився в лютому, успішно захистивши титул в бою проти чемпіона Аргентини Ектора Едгард Сарм'єнто (21-2-0, 14 КО).

12-раундовий поєдинок на рингу ТРЦ "Термінал" у Броварах завершився перемогою українця за очками: 117:111, 117:112, 118:110.