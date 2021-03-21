Джима провела драматичну гонку на Кубку світу з біатлону

На Кубку світу з біатлону в шведському Естерсунді відбулася гонка з масовим стартом серед жінок на 12,5 км.

Єдина представниця України Юлія Джима фінішувала 12-ю.

30-річна киянка розпочала виступ чудово. Розуміючи, що в умовах складних погодних умов (гонка була перенесена на кілька годин через шторм), головним козирем буде точність, наша співвітчизниця перші дві стрільби провела ідеально.

Обидва вогневих рубежів Юля пройшла чисто, ставши єдиною біатлоністкою з нулем в графі "Промахи", і пішовши з вогневого рубежу першої.

Положення в гонці після 2-ї стрільби

На жаль, на цьому феєрія українки закінчилася. Юля на першій же стрільбі стоячи зробила 4 неточних постріла, викресливши себе зі списку претендентів на медаль. Ще один раз Джима промазала на 4-му вогневому рубежі, завершивши драматичну гонку на 12-й позиції.

Перемогу здобула норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд. Білоруска Дiнара Алімбекова друга. Франциска Пройсс посіла третю сходинку.

Результати гонки

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в тренерський штаб збірної України зняв Джиму зі старту, дозволивши їй відпочити день.