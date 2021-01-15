Україна ввійшла в десятку найкращих із чоловічої естафети на Кубку світу з біатлону

Збірна України посіла шосте місце в чоловічій естафеті (4 х 7,5 км) на шостому етапі Кубку світу з біатлону, який цими днями проходить у німецькому Оберхофі.

Першим на дистанцію вийшов Артем Тищенко і не зумів показати гарного результату. Він чисто відстріляв на першому вогневому рубежі й використав один додатковий патрон на другому, але сильно поступився суперникам у швидкості ходу, унаслідок чого передав естафету Дмитрові Підручному на 21-му місці з відставанням в 1:04,1 від лідера.

Капітан нашої команди чудово пройшов гонку, не припустившись жодного промаху на стрільбі та відігравши 15 позицій. Антон Дудченко, що з'явився на дистанції після нього, також чудово себе показав, зберігши для України шосте місце перед вирішальним відрізком (+1:56,1).

Артем Прима ще до першої стрільби пропустив уперед російського біатлоніста й використав на ній один додатковий патрон. Ідеальний виступ на другому рубежі дав змогу нашому співвітчизнику фінішувати шостим.

Першими дистанцію пройшли французькі спортсмени, подолавши її за 1:22:28. "Срібло" вибороли норвежці (+4,2), а "бронзу" – італійці (+1:06,6).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Підручний посів сьоме місце в чоловічому спринті на шостому етапі Кубку світу. Найкращий результат серед українок у жіночій гонці показала Юлія Джима.