Україна ввійшла до топ-5 мас-старту Різдвяної гонки

Олександр Чеканов Біатлон 20:03, 28.12.2020 Оновлено: 20:53, 28.12.2020

Українські біатлоністи Віта Семеренко та Дмитро Підручний не зуміли поборотися за медалі в комбінованому мас-старті Різдвяної гонки.

Наших співвітчизників підвела неточна стрільба. Українці досить вдало розпочали виступи і на другий передачі естафети вибилися в лідери. Однак на наступних колах на третій і четвертій стрільбах "жовто-сині" припустилися трьох промахів, що відкинуло їх за межі призової трійки.

У підсумку українці фінішували на п'ятому місці з відставанням від переможців – росіян – на 1 хвилину та 17 секунд. Слідом за командою РФ, яку представляли Євгенія Павлова та Матвій Єлісєєв, прийшли німці і австрійці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біатлоніст збірної Росії Юрій Шопін влаштував п'яний скандал із допінг-офіцером.

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