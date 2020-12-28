Украина вошла в топ-5 масс-старта Рождественской гонки

Александр Чеканов Биатлон 20:03, 28.12.2020 Обновлено: 20:53, 28.12.2020

Украинские биатлонисты Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный не сумели побороться за медали в комбинированном масс-старте Рождественской гонки.

Наших соотечественников подвела неточная стрельба. Украинцы достаточно удачно начали выступления и на второй передачи эстафеты выбились в лидеры. Однако на следующих кругах на третьей и четвертой стрельбах "желто-синие" допустили три промаха, что отбросило их за пределы призовой тройки.

В итоге украинцы финишировали на пятом месте с отставанием от победителей – россиян – на 1 минуту и 17 секунд. Вслед за командой РФ, которую представляли Евгения Павлова и Матвей Елисеев, пришли немцы и австрийцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонист сборной России Юрий Шопин устроил пьяный скандал с допинг-офицером.

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