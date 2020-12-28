Україна ввійшла до топ-5 мас-старту Різдвяної гонки

Українські біатлоністи Віта Семеренко та Дмитро Підручний не зуміли поборотися за медалі в комбінованому мас-старті Різдвяної гонки.

Наших співвітчизників підвела неточна стрільба. Українці досить вдало розпочали виступи і на другий передачі естафети вибилися в лідери. Однак на наступних колах на третій і четвертій стрільбах "жовто-сині" припустилися трьох промахів, що відкинуло їх за межі призової трійки.

У підсумку українці фінішували на п'ятому місці з відставанням від переможців – росіян – на 1 хвилину та 17 секунд. Слідом за командою РФ, яку представляли Євгенія Павлова та Матвій Єлісєєв, прийшли німці і австрійці.

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