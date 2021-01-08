Україна потрапила в десятку найкращих жіночого спринту на Кубку світу з біатлону

Збірна України увійшла в десятку найкращих жіночого спринту на 7,5 км, яким стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону.

Найкращий результат серед наших спортсменок показала Юлія Джима, яка пройшла перший вогневий рубіж без промахів і допустила одну помилку на другому. Це дозволило їй поділити 10-те місце з француженкою Анаїс Шевальє-Буше з відставанням в 1:09,9 від лідера.

Крім неї в гонку переслідування кваліфікувалися Дар'я Блашко (32-га позиція, 0 промахів) та Олена Підгрушна (53-тя, 3 промахи).

Анастасія Меркушина та Катерина Бех невдало виступили на стрільбі. Вони допустили по чотири і три помилки на рубежах, відповідно, і не потрапили в 60 найкращих.

Переможницею гонки стала норвежка Тіріл Екгофф, яка подолала дистанцію за 23:54. "Срібло" виборола шведська спортсменка Ханна Еберг, а "бронзу" – австрійка Ліза Тереза Хаузер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці фінішували останніми Різдвяній гонці переслідування, а капітан нашої національної команди Дмитро Підручний вдруге поспіль виграв конкурс стрільців.