Російські біатлоністи масово знялися з турніру, дізнавшись про допінг-контроль

Тридцять три спортсмени відмовилися виступати на Всеросійському турнірі з біатлону "Іжевська гвинтівка", після того як стало відомо про прибуття на змагання допінг-офіцерів Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Як наслідок, із турніру знялися 12 жінок (6 із Ханти-Мансійська) та 21 чоловік (5 осіб із Тюмені).

Уперше про скандал повідомив учасник Олімпійських ігор 2006 року, призер чемпіонатів світу 2005 і 2007 років Микола Панкратов.

"У Чайковському, після того як на допінг-контроль після останнього спринту викликали жінок, знялися всі хантівськi юніорки. А наступного дня вже в Іжевську, після того як викликали на допінг-контроль чоловіків, знялися всі тюменські юніори", – написав Панкратов .

Пізніше агентство "Весь спорт" із посиланням на директорку з комунікацій РУСАДА Марію Маркову підтвердило цю інформацію.

"РУСАДА справді проводило тестування на "Іжевськiй гвинтівці". Факт масового зняття спортсменів було зафіксовано й передано до відділу розслідувань. Усі необхідні процедури вже проводяться", – заявила Маркова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, схожий випадок стався в Росії в січні 2017 року. На одному з етапів Зимового туру Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) "Оренбурзька миля" спортсмени відмовилися виступати на турнірі, дізнавшись, що на змагання приїдуть допінг-офіцери.