На Кубку світу з біатлону відбувся жіночий спринт: де Україна

Збірна України не дуже вдало виступила в жіночому спринті на 7,5 км на Кубку світу з біатлону, яким продовжився шостий етап змагань в німецькому Оберхофі.

Найкращий результат серед наших спортсменок показала Юлія Джима, яка могла поборотися і за найвищі місця, але два промахи на другому вогневому рубежі відкинули її на 24-ту позицію з відставанням в 1:24,1 від лідера. Валя Семеренко з однією помилкою на стрільбі закінчила гонку 28-ою.

Олена Підгрушна (3 промахи) і Віта Семеренко (2 промахи) розташувалися майже по-сусідству на 62-му та 60-му місцях, відповідно. Дар'я Блашко не брала участь у спринті через погане самопочуття.

Переможницею гонки стала норвежка Тіріл Екгофф, яка подолала дистанцію за 22:33,8. "Срібло" виборола італійка Доротея Вірер (+9,3), а "бронзу" – спортсменка з Австрії Ліза-Тереза Хаузер (+12,6).

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної України Дмитро Підручний посів сьоме місце в чоловічому спринті на 10 км, зробивши фантастичний ривок на останньому колі.