Зірковий гравець НБА закинув 105 триочкових поспіль на тренуванні. Відео

Зірковий баскетболіст "Голден Стейт Ворріорс" Стефен Каррі показав неймовірну точність кидків з-за дуги, забивши 105 триочкових поспіль під час тренування.

У Twitter його команди з'явилося повне відео його безпомилкової роботи з кута. За більш ніж п'ять хвилин він не допустив жодного промаху.

У нинішньому сезоні команда Каррі провела три матчі в НБА, здобувши першу перемогу тільки в останньому поєдинку проти "Чикаго Буллз". У цій зустрічі він став рекордсменом ліги, реалізувавши 2500 триочкових кидків за 702 гри. Раніше відмітка у 2500 влучань з-за дуги підкорилася тільки Реджі Міллеру (за 1288 матчів) і Рею Аллену (за 1021).

Каррі став третім в історії НБА, хто закинув 2500 триочкових Twitter НБА

Відзначимо, що Каррі двічі визнавали найціннішим баскетболістом (MVP) регулярного сезону НБА (2015, 2016) і шість разів вводили до команди всіх зірок (2014-2019). Стефен тричі ставав чемпіоном ліги в 2015-му, 2017-му і 2018-му. Сезон 2019/20 він майже повністю пропустив через перелом руки.

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