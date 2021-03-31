Зеленський привітав Волкова iз внесенням до Зали слави ФІБА: чим знаменитий легендарний баскетболіст

Президент Володимир Зеленський привітав заслуженого майстра спорту Олександра Волкова iз внесенням до Зали слави Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА), повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський побажав Олександру Волкову міцного здоров'я, щастя і добробуту.

"Своїм професіоналізмом, лідерськими здібностями, талантом Ви досягли вершин у баскетболі, зробили вагомий внесок у розвиток українського спорту та популяризацію його на міжнародній арені", – зазначив президент.

Олександр Волков на урочистій церемонії ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, видатний український баскетболіст 80-90-х років Олександр Волков увійшов до списку з 12 осіб, яких ввели до Зали слави ФІБА в 2020 році.

Церемонія, яка в 2020 році не відбулася через пандемію коронавiрусу, пройде в онлайн-режимі 18 червня.

57-річний Волков за свою спортивну кар'єру завоював "золото" Олімпіади-1988, "срібло" чемпіонатів світу (1986, 1990), а також виграв чемпіонат Європи-1985 і двічі чемпіонат СРСР (1988,1989).

Олександр Волков в "Атланті"

Волков увійшов в історію українського баскетболу, закинувши із сиреною переможний триочковий у фіналі чемпіонату СРСР-1989 між "Будівельником" і "Жальгірісом".

Із 1989-го по 1992 рік Волков виступав у Національній баскетбольній асоціації за "Атланту Гоукс". Він був першим українським баскетболістом, якому вдалося вирватися за океан і зіграти в найсильнішій баскетбольній лізі планети. Всього в НБА він провів 149 матчів, набираючи в середньому по 6,8 очка за гру.

Олександр Волков ФБУ

Після повернення в Україну Волков із 1999-го по 2000 рік очолював Міністерство спорту. У 1999 році створив власний клуб – БК "Київ", в якому і закінчив свою ігрову кар'єру в 2002 році.

Олександр Волков на матчі ФБУ

Із 2007-го по 2015 рік Олександр Анатолійович очолював Федерацію баскетболу України. Останнім часом більшу частину часу проводить у США, де живуть його дружина і дві дочки.

Волков із дочками в 2014 році сьогодні

Наразi Волков є одним із членів опікунської ради "Київ-Баскету".

Раніше стало відомо, що легендарного українського боксера Володимира Кличка (64-5, 53 KO) буде внесено до Міжнародної зали боксерської слави. Офіційна церемонія відбудеться 14 червня 2021 року в Канастоті (США).