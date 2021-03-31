Зеленский поздравил Волкова с включеним в Зал славы ФИБА: чем знаменит легендарный баскетболист

Президент Владимир Зеленский поздравил заслуженного мастера спорта Александра Волкова с включением в Зал славы Международной федерации баскетбола (ФИБА), сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский пожелал Александру Волкову крепкого здоровья, счастья и благополучия.

"Своим профессионализмом, лидерскими способностями, талантом Вы достигли вершин в баскетболе, внесли весомый вклад в развитие украинского спорта и популяризацию его на международной арене", – отметил президент.

Александр Волков на торжественной церемонии ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, выдающийся украинский баскетболист 80-90-х годов Александр Волков вошел в список из 12 человек, которых включили в Зал славы ФИБА в 2020 году.

Церемония, которая в 2020 году не состоялась из-за пандемии коронавируса, пройдет в онлайн-режиме 18 июня.

57-летний Волков за свою спортивную карьеру завоевал "золото" Олимпиады-1988, "серебро" чемпионатов мира (1986, 1990), а также выиграл чемпионат Европы-1985 и дважды чемпионат СССР (1988,1989).

Александр Волков в "Атланте"

Волков вошел в историю украинского баскетбола, забросив с сиреной победный трехочковый в финале чемпионата СССР-1989 между "Будивельником" и "Жальгирисом".

С 1989 по 1992 год Волков выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за "Атланту Хоукс". Он был первым украинским баскетболистом, которому удалось вырваться за океан и сыграть в сильнейшей баскетбольной лиге планеты. Всего в НБА он провел 149 матчей, набирая в среднем по 6,8 очка за игру.

Александр Волков ФБУ

По возвращении в Украину Волков с 1999 по 2000 год возглавлял Министерство спорта. В 1999 году создал собственный клуб – БК "Киев", в котором и закончил свою игровую карьеру в 2002 году.

Александр Волков на матче ФБУ

С 2007 по 2015 году Александр Анатольевич возглавлял Федерацию баскетбола Украины. Последнее время большую часть времени проводит в США, где живут его жена и две дочери.

Волков с дочерьми в 2014 году Сегодня

На данный момент Волков является одним из членов попечительского совета "Киев-Баскета".

Ранее стало известно, что легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 53 KO) будет включен в Международный зал боксерской славы. Официальная церемония состоится 14 июня 2021 года в Канастоте (США).