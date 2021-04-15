Українці Михайлюк і Лень провели яскраві матчі в НБА

Український захисник "Оклахоми-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк став третім за результативністю в команді в матчі регулярного сезону НБА проти "Голден Стейт Ворріорс" (109:146).

Вихованець школи "Черкаських Мавп" вийшов у старті та провів на паркеті 25 хвилин. За цей час він набрав 14 очок (4/5 двоочкових, 2/6 триочкових, 0/1 штрафних), 5 підбирань, 3 передачі та двічі втратив м'яч.

Михайлюк намагається заблокувати кидок суперника

Для клубу українця ця поразка стала вже восьмою поспіль. Після 55 матчів в активі "Тандер" всього 20 перемог.

"Оклахома-Сіті" – "Голден Стейт" 109:147 (32:36, 22:39 29:50, 26:22)

"Оклахома-Сіті": Бейзлі (22 + 8 підбирань), Браун (18 + 12 підбирань), Михайлюк (14), Маледон (11), Робі (9) – старт; Бредлі (13 + 7 підбирань), Джером (10), Робінсон (5), Вільямс (4), Хол (2), Хорд (1).

"Голден Стейт": Каррі (42 + 8 передач), Віггінс (16), Бейзмор (15), Грін (12 + 10 підбирань + 16 передач), Луні (9) – старт; Пул (17 + 5 втрат), Пейтон (10), Лі (9), Тоскано-Андерсон (6), Малдер (5), Смаілагіч (4), Менніон (2).

Михайлюк грає в захисті

Український центровий "Вашингтон Візардс" Олексій Лень зупинився за крок від дабл-даблу в переможному поєдинку проти "Сакраменто Кінгз" (123:111).

Наш співвітчизник також вийшов у стартовій п'ятірці та відіграв 17 хвилин. В активі Леня 8 очок (3/5 двоочкових, 0/1 триочкових, 2/4 штрафних), 10 підбирань і 1 передача, а в пасиві – 3 персональних зауваження і 4 втрати.

Лень показав великий палець партнеру

Столичний клуб виграв четвертий матч з останніх п'яти і наблизився до зони плей-оф. Тепер "Візардс" всього на одну перемогу відстають від 10-го місця, яке дає право зіграти в кваліфікації.

"Сакраменто" – "Вашингтон" 111:123 (31:42, 29:28, 23:23 28:30)

"Сакраменто": Фокс (33 + 6 передач + 6 перехоплень), Хілд (19), Барнс (18 + 7 підбирань + 6 втрат), Джонс (5), Харклесс (2) – старт; Девіс (12), Уайтсайд (12 + 9 підбирань + 4 блок-шота), Халібертон (8 + 6 передач + 6 перехоплень), Мету (2), Райт (0).

"Вашингтон": Біл (31 + 5 втрат), Вестбрук (25 + 15 підбирань + 11 передач + 7 втрат), Хачімура (12), Авдія (11), Лень (8 + 10 підборів) – старт; Бертанс (16), Сміт (10), Р. Лопес (6), Геффорд (4), Метьюз (0), Нето (0).

Лень намагається поставити блок-шот

Нагадаємо, що Святослав розпочав кар'єру в дитячій і юнацькій школах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 відбувся його дебют в українській Суперлізі, а в 2013-му – за збірну України до 16 років. За дорослу національну команду він вперше зіграв у 2014-му, а в 2016-му був визнаний найрезультативнішим і найуспішнішим баскетболістом "молодіжки".

Михайлюк прийняв запрошення із США і почав виступати в поєдинках Національної асоціації студентського спорту (NCAA) у складі університетської команди "Канзас Джейхокс". У 2018 році українець підписав контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" за підсумками драфту НБА, а через рік його обміняли в "Детройт Пістонс". Після двох сезонів у клубі Святослав став гравцем "Оклахоми".

Як повідомляв OBOZREVATEL, набравши п'ять очок у попередньому матчі Ліги, Михайлюк обігнав легендарного Олександра Волкова і вийшов на четверте місце в списку найрезультативніших українців в НБА. Лень нещодавно став лідером цього рейтингу.