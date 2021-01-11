Українець Михайлюк відіграв ще один матч НБА

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк провів не найкращий матч регулярного сезону НБА проти "Юти Джаз", а його команда програла з рахунком 86:96.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вийшов на заміну та провів на майданчику 15 хвилин. На його рахунку 3 очки (0/1 двоочкові, 1/8 триочкових), 1 блокшот і 2 перехоплення.

Святослав Михайлюк кидає з дистанції

Для "Детройта" ця поразка стала вже восьмою в десяти матчах на старті чемпіонату. "Пістонс" посідає останнє місце в Східній конференції.

"Детройт" – "Юта" – 86:96 (19:34, 21:23, 28:17, 18:22)

"Детройт": Грант (28), Гріффін (10), Райт (6), Пламлі (6 + 8 підбирань), Джош Джексон (2) – старт; Бей (12), Окафор (6), Еллінгтон (6), Михайлюк (3), Джексон (3), Стюарт (2), Думбуя (2).

"Юта": Мітчелл (28), Конлі (22 + 6 передач), Богданович (7), Гобер (4 + 19 підбирань + 4 блокшоти), О'Ніл (0 + 8 підбирань) – старт; Кларксон (18), Інглс (9), Фейворс (6 + 14 підборів), Ньянг (2).

Святослав Михайлюк під 19-м номером

Інший українець Олексій Лень, який захищає кольори "Торонто Репторс", потрапив до заявки на поєдинок клубу проти "Голден Стейт Ворріорс" (105:106), але так і не з'явився на паркеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайлюк починав свою кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". Він дебютував в українській Суперлізі в сезоні 2012/13, взявши участь у трьох іграх.

У 2013-му Святослав провів перший матч за збірну нашої країни до 16 років, а в 2014-му вперше одягнув футболку дорослої команди. У 2016-му він став найуспішнішим і найрезультативнішим баскетболістом "молодіжки".

Святослав Михайлюк пройшов під кільце

У 2014-му його запросили в один з університетів США. Завдяки успішним виступам за "Канзас Джейхокс" Михайлюк зацікавив "Лос-Анджелес Лейкерс" і підписав контракт з клубом на драфті НБА в 2018 році.

Він провів один сезон в "Лейкерс", після чого його обміняли в "Детройт". "Пістонс" хочуть продовжити угоду зі Святославом ще на чотири роки.