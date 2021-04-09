Українець Михайлюк провів ще один результативний матч в НБА

Український захисник "Оклахоми-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк провів ще один результативний матч в НБА, але це не допомогло його команді перемогти "Клівленд Каваліерс" (102:129).

Вихованець школи "Черкаських Мавп" знову вийшов у стартовому складі і відіграв 27 хвилин. На його рахунку 10 очок (2/5 двоочкових, 2/3 триочкових), 4 підбирання, 2 передачі, 1 перехоплення, 4 персональних зауваження і 1 втрата.

Команда Святослава зазнала п'ятої поразки поспіль і продовжила своє падіння в таблиці Західної конференції. В активі "Оклахоми" тільки 20 перемог у 52 матчах і 13-те місце з 15 клубів.

"Оклахома-Сіті" – "Клівленд" 102: 129 (38:38, 23:27 14:28, 27:36)

"Оклахома-Сіті": Маледон (14), Браун (13 + 11 підбирань), Вільямс (12 + 7 підбирань + 9 передач), Михайлюк (10), Покушевскі (10) – старт; Джером (23), Хорд (12), Бредлі (5), Робінсон (3).

"Клівленд": Секстон (27), Гарленд (21), Лав (18 + 11 підборів), Окоро (15), Уейд (12) – старт; Прінс (22 + 6 передач), Хартенштайн (8 + 12 підборів + 6 передач), Стівенс (4), Деллаведова (2 + 7 передач), Томас (0).

Нагадаємо, що Михайлюк розпочинав кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував в українській Суперлізі, взявши участь у трьох матчах. У 2013 році його вперше викликали до збірної до 16 років, в 2014-му Святослав пробився у дорослу національну команду, а в 2016-му став найрезультативнішим і найуспішнішим гравцем "молодіжки".

Українець зробив собі ім'я завдяки виступам за університетський клуб "Канзас Джейхокс". Це дозволило йому потрапити в НБА за підсумками драфту 2018 року. Він підписав контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс", а потім двічі ставав частиною обміну. Спочатку Михайлюк опинився в "Детройт Пістонс", а зараз грає за "Оклахому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав став п'ятим українцем в історії НБА, якому вдалося набрати 1000 очок за кар'єру.