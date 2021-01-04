Українець Михайлюк провів найкращий матч у сезоні НБА. Відео та фото

Олександр Чеканов Баскетбол 09:30, 4.01.2021 Оновлено: 09:52, 4.01.2021

Українець Святослав Михайлюк набрав рекордні для себе 15 очок у нинішньому розіграші Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Наш співвітчизник провів на майданчику 15 хвилин у грі його "Детройта" з "Бостоном", який завершився поразкою команди Михайлюка – 120:122. Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, реалізував два з двох двоочкових, три з шести дальніх спроб і забив обидва штрафних. Також на рахунку Святослава два підбирання.

Святослав Михайлюк став другим за результативністю в команді.

Михайлюк закінчив гру з показником корисності "+7", ставши другим за результативністю в складі "Детройта".

"Детройт Пістонс" (1-5) – "Бостон Селтікс" (4-3) 120:122 (33:31, 24:30, 31:30, 32:31)

Д: Грант (22), Михайлюк (15 + 2 підбирання), Пламлі (13), Роуз (13), Джексон (13), Гріффін (13)

Б: Браун (31), Тейтум (24 + 12 передач), Смарт (17), Тайс (15), Томпсон (12 + 11 підборів), Оджелей (11)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав розпочав кар'єру в дитячих і юнацьких командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував за клуб в Суперлізі, зігравши три матчі.

Показник корисності Михайлюка склав "+7".
Святослав Михайлюк в грі з "Бостоном".

У 2013 році Михайлюк вперше зіграв за збірну України до 16 років, а в 2014-му – за дорослу національну команду. У 2016-му він став найрезультативнішим і найуспішнішим гравцем "молодіжки".

У 2014-му Святослав переїхав до США і почав виступати за університетський колектив "Канзас Джейхокс". Наш співвітчизник зумів добре проявити себе, в результаті чого був обраний на драфті НБА в 2018 році.

Михайлюк (праворуч) відпрацьовує в захисті.
Українець Михайлюк набрав 15 очок в грі з "Бостоном".

Михайлюк підписав контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс", а через рік його обміняли в "Детройт". "Пістонс" планують підписати нову чотирирічну угоду зі Святославом.

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