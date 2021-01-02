Українець Михайлюк допоміг команді здобути першу перемогу в сезоні НБА

Український захисник "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк провів результативний матч в НБА, що допомогло його команді обіграти "Бостон Селтікс" з рахунком 96:93.

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, провів на майданчику майже 18 хвилин. За цей час йому вдалося набрати 9 очок (0/1 двоочкових, 3/6 триочкових) і 1 перехоплення.

Святослав Михайлюк виконує кидок

Ця перемога стала першою для "Детройта" в нинішньому сезоні. До цього "Пістонс" поступилися в чотирьох поєдинках поспіль на старті.

"Детройт" – "Бостон" 96:93 (27:12, 28:28, 24:33, 17:20)

"Детройт": Грант (24), Бей (17 + 7 підбирань), Джош Джексон (11), Пламлі (8 + 17 підборів), Хейс (0 + 6 передач) – старт; Роуз (17), Михайлюк (9), Стюарт (8), Райт (2), Думбуя (0).

"Бостон": Тейтум (28), Браун (25 + 9 підбирань), Смарт (13 + 9 передач), Томпсон (5 + 9 підборів), Тайс (2) – старт; Тіг (12), Г. Вільямс (8), Едвардс (0), Прітчард (0), Р. Вільямс (0), Оджелей (0).

Святослав Михайлюк (№19) веде боротьбу під кільцем

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав розпочав кар'єру в дитячих і юнацьких командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував за клуб в Суперлізі, зігравши три матчі.

У 2013 році Михайлюк вперше зіграв за збірну України до 16 років, а в 2014-му – за дорослу національну команду. З 2016-му він став найрезультативнішим і успішним гравцем "молодіжки".

У 2014-му Святослав переїхав до США і почав виступати за університетський колектив "Канзас Джейхокс". Наш співвітчизник зумів добре проявити себе, в результаті чого був обраний на драфті НБА в 2018 році.

Святослав Михайлюк проти суперника

Михайлюк підписав контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс", а через рік його обміняли в "Детройт". "Пістонс" планують підписати нову чотирирічну угоду зі Святославом.