Результативна гра Михайлюка допомогла його команді перемогти в матчі НБА

Український захисник "Оклахоми-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк показав результативну гру, яка допомогла його команді перемогти "Міннесоту Тімбервулвз" в матчі НБА з рахунком 112:103.

Вихованець школи "Черкаських Мавп" розпочав поєдинок на лавці запасних і провів на паркеті 15 хвилин. За цей час він набрав 10 очок (2/2 двоочкових, 2/5 триочкових), зробив 1 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення та отримав 1 персональне зауваження. Поки наш співвітчизник перебував на майданчику, його клуб закинув на 12 очок більше, ніж суперники. На початку другої чверті українець виконав видовищний слем-данк.

Святослав Михайлюк віддає пас NBA

Ця перемога стала для "Оклахоми" 19-ю в 43 матчах сезону. Тепер "Тандер" посідає 11-те місце в Західній конференції та веде боротьбу за потрапляння в плей-оф за підсумками "регулярки".

"Міннесота" – "Оклахома" 103:112 (22:25 28:32, 26:26, 27:29)

"Міннесота": Таунс (33 + 10 підборів), Едвардс (16), Рубіо (11 + 11 передач), Лейман (6), Вандербилт (0) – старт; Ернангомес (5), МакДеніелс (2), Окогі (7 + 4 перехоплень), Калвер (0), Рід (9), Науелл (14)

"Оклахома": Шей (31), Покушевскі (13 + 10 підборів), Робі (9), Маледон (9), Браун (4 + 17 підборів) – старт; Вільямс (12), Джексон (9), Михайлюк (10), Джером (15).

Святослав Михайлюк (№14) в боротьбі за м'яч

Нагадаємо, що Святослав розпочинав кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував в українській Суперлізі, взявши участь у трьох матчах чемпіонату.

У 2013-му його викликали в збірну України до 16 років, у 2014-му Михайлюк вперше примірив футболку дорослої національної команди, а в 2016-му він був визнаний найрезультативнішим і найуспішнішим баскетболістом "молодіжки".

Святослав Михайлюк з м'ячем

Завдяки успішним виступам за університетський клуб "Канзас Джейхокс" Святослава вибрали на драфті НБА 2018 року. Наш співвітчизник підписав контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс", через рік перейшов у "Детройт Пістонс", а зовсім недавно став гравцем "Оклахоми".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому матчі за свою нову команду Михайлюк показав яскравий і результативний баскетбол.