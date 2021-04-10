"Прометей" в дебютному сезоні став чемпіоном України з баскетболу серед жінок

У жіночому чемпіонаті України з баскетболу "Прометей" зміг перемогти в трьох матчах фінальної серії поспіль і забрати титул у "Київ-Баскета".

Вирішальна зустріч, яка проходила в київському ПС Венето, вийшла досить напруженою. За півтори хвилини стартової чверті відзначався лише Прометей. Кам’янчанки набрали 8 очок і на це господаркам довелося реагувати тайм-аутом. Пауза їм допомогла. Починаючи з цього моменту і до завершення матчу гра була рівною.

Вперед Київ-Баскет вели лідерки команди Кристина Філевич, Міріам Уро-Нілє та Дарія Завідна. Цікаво, що кожна пішла на велику перерву з 11 очками в активі. Загалом, різниця у рахунку перед другою половиною складала 6 балів, які Прометей набрав завдяки ривку на старті матчу.

В третій 10-хвилинці Київ-Баскет вирішив скорочувати відставання пострілами з дальньої відстані. Представниці столиці зробили 11 триочкових кидків, з яких лише чотири потрапили в ціль. Прометей відповідав надійніше – 6 влучань з фарби, і 6 очок з лінії. Це дозволило кам’янчанкам збільшити перевагу до 8 балів.

В заключній частині п’ятий фол отримала Кристина Філевич і достроково залишила паркет, але і без своєї лідерки Київ-Баскет не здавався. Дівчата суттєво програли підбирання – 27 проти 45, але командно діяли ліпше – 24 передачі проти 17. Реалізація також була на боці вже ексчемпіонок – 29 (12 триочкових) проти 30 (6 триочкових). Проте, підвела їх саме дисципліна. Киянки багато порушували і Прометей 20 балів набрав з лінії, тоді як самі господарки – 5.

Тож, перемога Прометея у матчі – 86:75, у серії – 3-0, і таким чином команда Вікторії Большакової новий чемпіон України серед жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Прометей" не зміг вийти у фінал Європейської жіночої баскетбольної ліги.