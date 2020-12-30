Президент БК "Прометей" закликав дозволити клубу грати в головному спорткомплексі міста

Президент "Прометея", який посідає друге місце в Суперлізі Паріматч, Володимир Дубинський закликав мера Кам'янського Андрія Білоусова дозволити його клубу проводити тренування в головному спорткомплексі міста.

На свій сторінці в Facebook власник одного з лідерів чемпіонату України з баскетболу нагадав, що незабаром відновлюється розіграш першостей країни, і його командам потрібно готуватися до продовження сезону. Дубинський закликав Білоусова підписати меморандум, у якому буде чітко прописано, що "Прометей" платить місту повну суму за використання тренувальних майданчиків, а мер гарантує, що ніхто не завадить клубу грати та готуватися до матчів.

"Через 10 днів стартує друге коло чемпіонату Суперліги, а ще через 15 днів збірні грають, наші збірні України! Хлопцям і дівчатам треба готуватися. Зупини безумство! Завтра вболівальники йдуть під міський виконком з одним бажанням – щоб ти підписав меморандум, що СК "Прометей" платить за договорами, за повною ціною, затвердженою містом для всіх, без всяких пільг. А ти як мер гарантуєш, що ніхто не буде заважати грати і тренуватися. Дивись, один твій підпис і всі заспокояться, всі будуть радіти й пишатися "Прометеєм", – написав Дубинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент команди з Кам'янського заявив, що отримав листа, в якому йдеться про те, що тепер клубу заборонено тренуватися і грати в міському спорткомплексі.