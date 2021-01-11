"Миколаїв" проти "Будівельника": анонс матчу Суперліги Паріматч 11 січня

"Миколаїв" – "Будівельник"

Миколаїв, СК "Надія"

Час початку – 19:00

Пряма трансляція – Oboz TV, YouTube ФБУ

"Миколаїв" прийме на своєму майданчику "Будівельник" в єдиному матчі Суперліги Паріматч у понеділок, 11 січня.

Столичний клуб спробує взяти реванш за поразку в першому поєдинку між командами з рахунком 74:68. Гості краще рухають м'яч, ніж їхні суперники, виграють більше підбирань і точніше кидають з-за дуги (32,3% проти 28,8%). Господарі, в свою чергу, показують кращий відсоток влучання з двоочкової зони (53,5% проти 46,8%).

Перший матч між командами в сезоні ФБУ

На другу гру за столичний клуб вийде Олександр Кобець, який раніше був відрахований з "Черкаських Мавп" за гру на тоталізаторі. Що стосується "Миколаєва", то дебютну гру за команду проведе форвард Сергій Приймак, який повернувся з оренди в "Прометея".

Господарі здобули лише 2 перемоги в перших 11 поєдинках Суперліги, а "Будівельник" виграв 5 матчів з 12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" програв у битві лідерів чемпіонату України з баскетболу.