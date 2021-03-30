Михайлюк провів найкращий матч за новий клуб НБА, вперше вийшовши в стартовому складі

Український захисник "Оклахоми-Сіті Тандер" Святослав Михайлюк відмінно проявив себе, вперше вийшовши у стартовій п'ятірці своєї команди в матчі НБА проти "Даллас Маверікс", але це не допомогло його команді перемогти (106:127).

Вихованець школи "Черкаських Мавп" провів на майданчику 27 хвилин. За цей час він набрав рекордні для себе в новому клубі 16 очок (5/7 двоочкові, 2/3 триочкових), 3 підбирання, 1 передачу і 1 втрату.

Команда українця посідає 13-те місце в Західній конференції, маючи в своєму активі 19 перемог у 46 поєдинках.

"Оклахома-Сіті" – "Даллас" 106:127 (24:33, 39:38 20:29, 23:27)

"Оклахома-Сіті": Покушевскі (21), Михайлюк (16), Маледон (14), Робі (12 + 9 підбирань), Браун (6 + 9 підбирань) – старт; Джером (11), Хол (10), Вільямс (8), Бредлі (8).

"Даллас": Дончіч (25 + 7 передач), Порзінгіс (20 + 9 підбирань), Фінні-Сміт (12), Річардсон (9), Клебер (6 + 8 підбирань) – старт; Хардуей (19), Брансон (9 + 7 передач), Пауелл (7), Меллі (6), Берк (6), Грін (4), Хінтон (4), Мар'янович (0), Бей (0).

Інший наш співвітчизник Олексій Лень, який виступає за "Вашингтон Візардс" на позиції центрового, також вийшов у стартовому складі й допоміг своїй команді перемогти "Індіану Пейсерс" з рахунком 132:124.

Українець відіграв 22 хвилини і набрав 7 очок (3/5 двоочкові, 1/2 штрафні), 5 підбирань, 1 передачу, 1 блок-шот, а також 4 персональних зауваження і 1 втрату.

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Цей результат дозволив столичній команді піднятися на 12-те місце в Східній конференції.

"Вашингтон" – "Індіана" 132: 124 (24:28, 33:30, 38:34, 37:32)

"Вашингтон": Вестбрук (35 + 14 підбирань + 21 передача), Хачімура (26 + 8 підбирань), Авдія (12 + 8 підбирань), Лень (7), Робінсон (3) – старт; Хатчінсон (18), Нето (15), Геффорд (11), Метьюз (3), Р. Лопес (2).

"Індіана": Сабоніс (35 + 11 підбирань + 6 передач + 5 втрат), Брогдон (26 + 8 передач), Тернер (11 + 4 блок-шота), Дж. Холідей (10), Леверті (8) – старт; Бітадзе (8), Макконнелл (8 + 9 передач), Самнер (8), Лемб (6), А. Холідей (4).

Лень проти Сабоніса

Нагадаємо, що Михайлюк розпочинав кар'єру в дитячій і юнацькій командах "Черкаських Мавп". У сезоні 2012/13 він дебютував в українській Суперлізі, взявши участь у трьох поєдинках. У 2013-му його вперше викликали до збірної України до 16 років, а в 2014-му Святослав вперше зіграв за дорослу національну команду. У 2016-му його визнали найрезультативнішим і найуспішнішим баскетболістом "молодіжки".

Завдяки успішним виступам за "Канзас Джейхокс" в Національній асоціації студентського спорту (NCAA) його обрали під 47-м номером на драфті 2018 року. Михайлюк відіграв один сезон в "Лос-Анджелес Лейкерс", а потім перейшов у "Детройт Пістонс", звідки його обміняли в "Оклахому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лень встановив особистий рекорд результативності в нинішньому сезоні НБА.