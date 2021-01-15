Михайлюк повернув упевненість, я дуже пишався ним після цього, – тренер "Детройта"

Головний тренер "Детройт Пістонс" Дуейн Кейсі заявив, що пишався впевненим виступом українця Святослава Михайлюка в матчі НБА проти "Мілуокі Бакс" (101:110).

Під час пресконференції після поєдинку американський фахівець зробив акцент на тому, що, незважаючи на низьку точність кидків у попередній грі ліги проти "Юти Джаз", у нашого співвітчизника не з'явився страх. Він також відзначив прогрес Святослава в оборонних діях.

"Найбільше мене порадувало, що Михайлюк зумів повернути свою впевненість. У нього був важкий матч проти "Юти", коли він реалізував лише один кидок з великої кількості спроб без опору з боку суперника. Але у Свята була впевненість, щоб повернутися і не сумніватися в собі. Саме так це відбувається у відмінних снайперів. Я дуже пишався ним після цього. Крім того, його гра в захисті значно покращилася", – розповів про прогрес українця Кейсі.

Михайлюк виконує кидок

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, був визнаний найкращим гравцем "Детройта" в матчі проти "Мілуокі". Цей поєдинок став найрезультативнішим для нього в сезоні.