Легендарного Олександра Волкова внесено до Зали слави ФІБА

Максим Іншаков Баскетбол 18:51, 30.03.2021 Оновлено: 19:15, 30.03.2021

Легендарного українського ексбаскетболіста Олександра Волкова внесено до Зали слави ФІБА в 57 років.

Олімпійський чемпіон Сеула-1988, чемпіон Європи-1985, чемпіон СРСР (1987, 1989), чемпіон України-2000, один із перших радянських спортсменів, що заграли в НБА, і колишній президент Федерації баскетболу України (2007-2015) увійшов до списку дванадцяти баскетболістів, яких Міжнародна федерація баскетболу увічнить у своїй Залі слави.

Церемонія, яка в 2020 році не відбулася через пандемію коронавiрусу, в 2021-м пройде в онлайн-режимі 18 червня, повідомляє Eurohoops.

Окрім Волкова членами Зали слави стали також:

  • Стів Неш (Канада)

  • Светослав Пешич (Сербія)

  • Ізабелль Фьялковскі (Франція)

  • Мечислав Лопатка (Польща)

  • Агнес Немет (Угорщина)

  • Парк Шин Джа (Корея)

  • Модестас Паулаускас (Литва)

  • Кенічі Сако (Японія)

  • Юрі Здовц (Словенія)

  • Рубен Маньяно (Аргентина)

  • Тара Ван Дервір (США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що легендарного українського боксера Володимира Кличка (64-5, 53 KO) буде внесено до Міжнародної зали боксерської слави. Офіційна церемонія відбудеться 14 червня 2021 року в Канастоті (США).

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