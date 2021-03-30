Легендарного Олександра Волкова внесено до Зали слави ФІБА

Легендарного українського ексбаскетболіста Олександра Волкова внесено до Зали слави ФІБА в 57 років.

Олімпійський чемпіон Сеула-1988, чемпіон Європи-1985, чемпіон СРСР (1987, 1989), чемпіон України-2000, один із перших радянських спортсменів, що заграли в НБА, і колишній президент Федерації баскетболу України (2007-2015) увійшов до списку дванадцяти баскетболістів, яких Міжнародна федерація баскетболу увічнить у своїй Залі слави.

Церемонія, яка в 2020 році не відбулася через пандемію коронавiрусу, в 2021-м пройде в онлайн-режимі 18 червня, повідомляє Eurohoops.

Окрім Волкова членами Зали слави стали також:

Стів Неш (Канада)

Светослав Пешич (Сербія)

Ізабелль Фьялковскі (Франція)

Мечислав Лопатка (Польща)

Агнес Немет (Угорщина)

Парк Шин Джа (Корея)

Модестас Паулаускас (Литва)

Кенічі Сако (Японія)

Юрі Здовц (Словенія)

Рубен Маньяно (Аргентина)

Тара Ван Дервір (США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що легендарного українського боксера Володимира Кличка (64-5, 53 KO) буде внесено до Міжнародної зали боксерської слави. Офіційна церемонія відбудеться 14 червня 2021 року в Канастоті (США).