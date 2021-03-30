Легендарный Александр Волков введен в Зал славы ФИБА

Максим Иншаков Баскетбол 18:51, 30.03.2021 Обновлено: 19:15, 30.03.2021

Легендарный украинский экс-баскетболист Александр Волков включен в Зал славы ФИБА в 57 лет.

Олимпийский чемпион Сеула-1988, чемпион Европы-1985, чемпион СССР (1987, 1989), чемпион Украины-2000, один из первых советских спортсменов, заигравших в НБА и бывший президент Федерации баскетбола Украины (2007-2015) вошел в список двенадцати баскетболистов, которых Международная федерация баскетбола увековечит в своем Зале славы.

Церемония, которая в 2020 году не состоялась из-за пандемии коронавируса, в 2021-м пройдет в онлайн-режиме 18 июня, сообщает Eurohoops.

Помимо Волкова членами Зала славы стали также:

  • Стив Нэш (Канада)

  • Светослав Пешич (Сербия)

  • Изабелль Фьялковски (Франция)

  • Мечислав Лопатка (Польша)

  • Агнес Немет (Венгрия)

  • Парк Шин Джа (Корея)

  • Модестас Паулаускас (Литва)

  • Кеничи Сако (Япония)

  • Юре Здовц (Словения)

  • Рубен Маньяно (Аргентина)

  • Тара Ван Дервир (США).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что легендарный украинский боксер Владимир Кличко (64-5, 53 KO) будет включен в Международный зал боксерской славы. Официальная церемония состоится 14 июня 2021 года в Канастоте (США).

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