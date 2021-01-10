"Київ-Баскет" програв у битві лідерів Суперліги Паріматч

"Київ-Баскет" програв "Прометею" з Кам'янського в центральному поєдинку чемпіонату України з баскетболу в Суперліги Паріматч.

Зустріч на столичному паркеті ДС "Венето" завершилася з рахунком 72:91.

Гості з перших хвилин упевнено захопили ініціативу і не віддавали її до фінальної сирени, лише нарощуючи перевагу.

Київські баскетболісти не могли нічого зробити з кинджальними атаками суперника, раз по раз поступаючись в єдиноборствах. Перед другою половиною перевага "Прометея" становило вже 10 пунктів і далі лише зростала.

Київ-Баскет - Прометей ФБУ

За кілька хвилин до закінчення четвертої чверті у "Київ-Баскета" був шанс на овертайм, але киянам менше ніж на 8 пунктів скоротити відставання не вдалося.

Команда Віталія Чернія провела один з найкращих матчів у сезоні, розгромивши лідера чемпіоната з рахунком 91:70. Якісний захист, ефективна гра у трисекундній суперника та швидких відривах допомогла команді з Кам’янського виграти матч, а 3 з 27 з дальної дистанції від киян не дозволили команді Айнарса Багатскіса зачіпитися за цей матч.

Прометей зрівняв рахунок у сезонній серії з Київ-Баскетом, та виграв перший матч у 2021 році, господарі, в свою чергу, зазнали другої поразки поспіль.

Київ-Баскет - Прометей ФБУ

Найкращими у переможців стали Денис Лукашов, в активі якого 20 очок, 8 передач та 4 підбирання (РЕ 29) та Ді Джей Стефенс, який із 22 очками в активі став найрезультативнішим гравцем матчу. У Київ-Баскета 22 бали набрав Рашад Вон.

Відзначимо, що це стало другиою поспіль поразкою від підопічних Айнарса Багатскіса. 8 січня "Київ-Баскет" програв на своєму майданчику "Запоріжжю".