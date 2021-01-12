"Дніпро" несподівано програв "Одесі" в Суперлізі Паріматч

Максим Іншаков Баскетбол 21:08, 12.01.2021 Оновлено: 21:12, 12.01.2021

У чемпіонаті України з баскетболу у вівторок, 12 січня, вiдбувся один поєдинок регулярного сезону Суперліги Паріматч.

В Одесі, на паркеті УСК "Краян" місцева команда несподівано обіграла одного з лідерів - БК "Дніпро". Зустріч завершилася з рахунком 81:72.

Одесити з перших секунд захопили ініціативу і не відпускали її до фінальної сирени. Зусиллями Клима Артамонова та Дениса Носкова господарі змогли нав'язати свою гру суперникові. Дніпряни виглядали розібраними, допускали багато втрат і ніяк не могли увійти в ритм.

Іссуфу Санон
ФБУ

Лише в кінці третьої чверті у підопічних Дениса Журавльова з'явився шанс на овертайм, однак при рівній грі п'ять очок Ділейні Блейлока допомогли його команді зберегти потрібний результат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 10 січня в Суперлізі Паріматч відбувся великий ігровий день. "Київ-Баскет" зазнав сенсаційної поразки, програвши другий раз поспіль у національній першості.

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