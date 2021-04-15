"Будівельник" упевнено переміг "Одесу" в Суперлізі Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в четвер, 15 квітня, відбувся єдиний поєдинок у Суперлізі Паріматч.

У другому домашньому матчі тижні київський "Будівельник" на домашньому майданчику впевнено обіграв "Одесу" 91:65.

Незважаючи на три перемоги одеситів у попередніх зустрічах, господарі підходили до цього матчу в статусі фаворита. Додала проблем команді Олега Юшкіна відсутність відразу трьох провідних гравців задньої лінії — Юрія Кондракова, Клима Артамонова та Дюка Монді. Але навіть попри ці втрати, гості зуміли заволодіти перевагою на старті матчу, вигравши першу чверть із рахунком 23:12.

Але відповідь киян, які не продемонстрували відповідної концентрації в дебюті гри, була ще більш потужною, ніж ривок суперника. Другу десятихвилинку підопічні Ігорса Міглінієкса виграли 34:14, отримавши 9 очок переваги перед великою перервою. Кияни реалізували 7 із 17 триочкових, виграли підбирання та використали результативну гру від виконавців, починали матч із лави. Знову виділявся Гейб Дево, який після 40 очок у матчі проти Хіміка, набрав 14 ще в першій половині гри проти Одеси.

Будівельник — Одеса

Фактично крапку в цьому матчі було поставлено в третій чверті, яку Будівельник виграв із рахунком 30:7, знявши всі питання про переможця. Команда Міглінієкса грала швидко, не помiчаючи суперника, у якого, здається, не залишилось фізичних та моральних сил протистояти агресивній грі киян. Описувати те, що відбувалося у четвертій чверті особливого сенсу немає, адже Будівельник спокійно довів матч до більш ніж упевненої перемоги, вигравши з рахунком 91:65.

Будівельник свою наступну гру зіграє в неділю, 18 квітня, в Черкасах проти Мавп, а Одеса в цей же день чекатиме в гості на чемпіона України Дніпро.

Будівельник — Одеса 91:65 (12:23, 34:14, 30:7, 15:21)

Будівельник: Девенпорт 14 + 6 підбирань, Р. Джонсон 8 + 6 передач + 5 підбирань, Кобець 7, Джефферсон 3, Буртт 0 + 6 передач — старт, Дево 19 + 8 підбирань + 5 передач, Джонсон 17 + 12 підбирань, Кожем’якін 16 + 5 передач + 4 підбирання, Козлов 5, Журавльов 2, Хижняк 0

Одеса: Блейлок 16 + 6 передач + 6 підбирань, Новіков 16, Заєць 9, Браун 8 + 11 підбирань + 5 передач Носков 4 — старт, Бріджман 4, Воєвода 3, Давидюк 3, Прокопенко 2

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Прометей" на рідному майданчику в Кам'янському здолав "Миколаїв" (110: 82), "Запоріжжя" переміг "Черкаські Мавпи" (78:69), а чемпіон України "Дніпро" вперше в сезоні обіграв "Київ- Баскет "(90:79).